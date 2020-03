Deputado Cobra Repórter quer isenção de ICMS para transporte por 180 dias

O deputado estadual Cobra Repórter aprovou na Assembleia Legislativa na terça (17), um requerimento solicitando ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Júnior, que sejam formalizados convênios entre os estados intermediados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), para permitir a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por 180 dias para ao transporte rodoviário intermunicipal, metropolitano, urbano e de empresas que atuam no Paraná.

O objetivo, de acordo com a proposta, é preservar os postos de trabalho de cerca de 92 mil empregados diretos no sistema de transporte coletivo, especialmente no momento em quem se vive uma pandemia causada pelo coronavírus, que está prestes a paralisar a movimentação de pessoas em todo o Estado e que terá consequências graves na parte financeira das empresas.

"Estamos agindo de forma incisiva para amenizar, ao máximo, as consequências do avanço do coronavírus, seja propondo medidas na área da saúde, seja para auxiliar as empresas que vão passar por uma grave crise devido ao isolamento proposto em diversas áreas. A isenção do ICMS por um período de 180 dias poderá garantir o emprego de quase 100 mil trabalhadores e a sobrevida a empresas de transporte e que elas possam enfrentar este grave momento", destacou Cobra Repórter.