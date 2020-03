Deputado Cobra Repórter quer presidiários do Paraná na produção de máscaras para prevenção do coronavírus

“Preso tem que trabalhar e acredito que eles podem contribuir para a prevenção e combate à pandemia do coronavírus produzindo máscaras de proteção para distribuição gratuita à população paranaense. Consequentemente, o trabalho destes presidiários pode contribuir para a redução de suas penas”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

O deputado apresentou um requerimento com essa proposta endereçado ao governador Ratinho Junior, ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e ao secretário estadual de Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho, na terça-feira (17), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Vale ressaltar que, segundo o Ministério da Saúde, o uso da máscara é recomendado apenas para quem tem sintomas de infecções virais. Após a confirmação de cada vez mais casos do novo coronavírus no Brasil, diversas pessoas usaram as redes sociais para manifestar preocupação e declarar que vão, sim, comprar máscaras cirúrgicas para sair de casa —mesmo que ainda não exista nenhuma recomendação oficial para isso. Vale ressaltar que elas não garantem 100% de proteção contra a epidemia. Além disso, após algumas horas, as máscaras devem ser trocadas e descartadas com cuidado para evitar contaminação de outras pessoas que estejam próximas.