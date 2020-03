Deputado Cobra Repórter quer readequação da programação da TV Paraná Turismo durante isolamento social

“Meu pedido é que a programação da TV Paraná Turismo seja direcionada integralmente para programas educativos e de entretenimento que sejam específicos para o público de crianças, adolescentes e suas famílias durante o isolamento social por conta do coronavírus”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Idoso e da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

A proposta foi apresentada por meio de um requerimento protocolado ontem (30), na Assembleia Legislativa, e endereçado ao governador Ratinho Junior, ao secretário estadual de Comunicação, João Debiasi, e ao secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

O deputado destacou que o requerimento foi fundamentado em considerações técnicas do Instituto Tecnologia & Dignidade Humana (I-T&DH) considerando a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente que atribuem à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente a plena efetivação de seus direitos fundamentais.

“Ao fazer essa proposta, também levei em consideração o Programa Reconecte coordenado aqui no Paraná pela Força Tarefa Infância Segura (Fortis) da secretaria estadual de Justiça, Família e Trabalho. O Programa prevê que o Estado deve promover ações para o uso responsável das tecnologias nas políticas de inclusão digital, bem como regulamentar os processos de produção de tecnologias de informação e comunicação, principalmente, quando os usuários de destino dos conteúdos veiculados, por meio destas tecnologias, são crianças e adolescentes”, justificou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo/Asimp