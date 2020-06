Deputado Cobra Repórter quer volta do horário normal no comércio de todo o Paraná para as vendas do Dia dos Namorados

Por meio de um requerimento apresentado na Assembleia Legislativa na quinta-feira (4), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) solicitou ao governador Ratinho Junior, ao secretário da Saúde, Beto Preto e ao secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior, a permissão para que o comércio possa funcionar em horário normal em todo o Paraná por conta da comemoração do Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho.

O horário estendido seria válido para o comércio em geral e shoppings centers no período de 6 a 16 de junho, que antecede o Dia dos Namorados, até às 22 horas para Shopping Centers e até 19h para comércios de rua e galerias. Em muitas cidades, os comércio tem funcionado com horário reduzido

"Além de ser uma questão econômica, pois todos estão passando por dificuldades devido ao período em que estiveram fechados e à queda nas vendas, entendemos que, com as devidas precauções, é possível o atendimento voltar ao horário regular, de antes da pandemia, para dar a oportunidade para quem quiser fazer suas compras com maior conforto e segurança. Isto é positivo tanto para consumidores como para comerciantes, claro, evitando-se aglomerações e tomando todos os cuidados ", defendeu o deputado.

Cobra Repórter destaca ainda que o comerciante tem sido peça fundamental na retomada da economia e exemplo de prevenção. Eles tem seguido todas as regras, evitando aglomerações, fazendo escala de horário dos funcionários, exigindo o uso de máscaras e disponibilizando o álcool em gel para todos”, destacou.

Em Londrina, um decreto da Prefeitura já autorizou o comércio a funcionar em horário ampliado durante dois dias e abertura excepcional em um sábado. O comércio de rua foi autorizado a abrir nos dias 5 e 12 de junho, das 10h às 19h e no sábado, dia 6, das 10h às 14h.

Já no shoppings centers, a abertura estendida poderá ocorrer também nos dias, 5 e 12 de junho, das 11h às 20h e no dia 6, das 11h às 15h.

Meire Bicudo/Asimp