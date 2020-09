Deputado Cobra Repórter ressalta importância do programa Meu Campinho

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, é um dos grandes motivadores do programa Meu Campinho, uma iniciativa do Governo do Paraná. “Já consegui levar para o Norte e Norte Pioneiro do Estado várias unidades do programa que tem como objetivo criar um ambiente familiar em que os pais possam ir com seus filhos, brincar e confraternizar. Trata-se de espaços públicos que são preparados para que as pessoas tenham no seu próprio bairro uma oportunidade de lazer, esporte e convivência”, destacou o deputado Cobra Repórter.

De acordo com o Governo do Estado, promover a inclusão de forma sustentável é uma das principais metas do Meu Campinho. “O compromisso do governador Ratinho Júnior de não deixar ninguém para trás fica muito claro com a implantação de 129 unidades Meu Campinho em quase 100 municípios”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu), João Carlos Ortega.

Na prática, as unidades garantem às famílias o acesso à prática esportiva e espaço de convivência dentro de uma concepção que inclui a atenção ao meio ambiente, conforme um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

“A proposta responde à necessidade descrita no ODS 11, de aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, em assentamentos urbanos cada vez mais participativos, integrados e sustentáveis”, destaca o articulador dos ODS no Paranacidade, Geraldo Farias.

O Meu Campinho foi trazido ao Estado pelo atual governador, na época em que respondia pela secretaria de Desenvolvimento Urbano. Desde janeiro de 2019, o Governo do Estado já liberou R$ 45,6 milhões (dos quais R$ 23,7 milhões já pagos), em recursos do Tesouro do Estado e do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM) para a implantação de 129 unidades já concluídas, em execução ou com a entrega das autorizações de homologação ou de licitação.

O programa é executado pelas prefeituras com recursos autorizados pela secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, com operação do Serviço Social Autônomo (Paranacidade), vinculado à pasta.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp