Deputado Cobra Repórter se reúne com Chefe da Casa Civil no Palácio Iguaçu

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve reunido, na segunda-feira (14), com o chefe da Casa Civil, Guto Silva, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. “Conversamos sobre as demandas do Norte e Norte Pioneiro para 2021 e sobre os projetos que ainda serão votados essa semana na Assembleia. Essa união entre Executivo e Legislativo é fundamental para que o Paraná saia forte dessa crise causada pela pandemia”, destacou o deputado Cobra Repórter.

O deputado repercutiu o bom desempenho paranaense: o Estado fecha 2020 com bons indicadores econômicos, sociais e de investimento. A economia do Paraná foi amparada pelo setor agropecuário, cuja movimentação no primeiro semestre cresceu 13,2%. Além disso, o Estado exportou US$ 15,4 bilhões de janeiro a novembro, com 9% de aumento na movimentação dos portos do Paraná.

A produção industrial do Estado cresceu 3,4% entre setembro e outubro deste ano, o maior do País pelo segundo mês consecutivo de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Paraná abriu 33.008 novos postos de trabalho em outubro.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp