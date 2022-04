Deputado Cobra Repórter se reúne com governador Ratinho Junior e secretário de Saúde de Londrina

“Estou reafirmando meu compromisso com a saúde pública de Londrina. Junto com o governador Ratinho Junior, vamos continuar investindo na saúde e oferecer serviços de qualidade a todos”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, que esteve, ontem (19), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, visitando o governador Ratinho Junior na companhia do secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado.

Também estavam presentes o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU), Marcelo Cortez, e o pré-candidato a deputado federal, Marco Brasil. “Conversamos sobre as obras nas Unidades Básicas de Saúde que ajudamos a reformar com recursos do Estado. Também falamos sobre novos projetos para a Saúde de Londrina e o secretário Felippe Machado apresentou algumas demandas que repassamos ao nosso governador Ratinho Junior. Saúde é prioridade”, disse o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp