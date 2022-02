Deputado Cobra Repórter solicita a criação da Agência do Trabalhador da Cultura no Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na última segunda-feira (21), um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, sugerindo a criação da Agência do Trabalhador da Cultura.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior. No texto, o deputado cita uma enorme demanda na área da Cultura neste momento de retomada econômica, com a volta das feiras, teatros, shows, entre outros eventos artísticos.

“Em todo o território do Paraná, existe uma enorme demanda, infelizmente, de trabalhadores desempregados na área da Cultura, como atores de teatro, músicos, cantores, dançarinos, pintores, escultores, artesãos, que estão precisando da intermediação estatal objetivando emprego e renda. Creio que a Agência do Trabalhador da Cultura seria uma boa sugestão ao Governo do Paraná para este novo momento de ressurgimento de oportunidades para todos”, explicou o deputado Cobra Repórter em seu requerimento.

No texto, o deputado sugere que a Agência do Trabalhador da Cultura seja um trabalho conjunto entre a pasta governamental responsável pela Cultura e a secretaria estadual de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

