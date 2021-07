Deputado Cobra Repórter solicita a distribuição de cestas básicas para famílias carentes atendidas pelas Apaes

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Criai), apresentou, ontem (02), na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento solicitando urgência para o fornecimento de cestas básicas específicas para atendimento das famílias de protegidos das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), que se encontrem em estado de vulnerabilidade.

“Muitas famílias estão passando fome e esta situação se agrava quando se têm pessoas detentoras de necessidades especialíssimas, que geralmente são protegidas pelas Apaes. Esta medida se faz urgente, principalmente, enquanto perdurarem as medidas restritivas e a necessidade de isolamento social por conta da pandemia. Importante também que, na cesta básica, contenha máscaras e álcool em gel. Acredito que esta ação do Poder Público (aliada a outras ações do setor privado) poderá amenizar a drástica e triste situação de vulnerabilidade pela qual passam diversas famílias no Paraná”, justificou o deputado Cobra Repórter.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Ney Leprevost.

