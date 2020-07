Deputado Cobra Repórter solicita auxílio emergencial para setor de rádios comunitárias

“Sou radialista e não podia deixar de representar meus colegas do setor que atravessam um momento de extrema dificuldade! Por isso, apresentei ontem, 21, na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento solicitando auxílio emergencial para abertura de crédito às rádios comunitárias para que possam suportar o impacto financeiro causado pela pandemia do novo coronavírus”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Fazenda, Renê Garcia Junior. “As rádios comunitárias têm feito um magnífico trabalho de apoio na veiculação de informações de utilidade pública sobre a pandemia instruindo a população nesse momento tão delicado que passamos. Para mim, esse setor merece atenção também, pois não recebe nenhum auxílio dos Governos Federal, Estadual ou Municipal e são mais de 5 mil rádios! Sendo assim, solicito ao Governo do Estado a abertura de crédito por intermédio do Banco de Desenvolvimento da Região Sul do Brasil (BRDE) e da Agência Fomento Paraná para esse setor”, justificou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp