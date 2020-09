Deputado Cobra Repórter solicita desoneração tributária para o setor de autopeças

“Estou apresentando, na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento sugerindo medidas urgentes de desoneração tributária para o setor de autopeças, em especial, para os fabricantes de juntas automotivas, em virtude da grave crise enfrentada pelo setor por conta da pandemia”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, ontem (14). O requerimento foi endereçado ao secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Junior.

O deputado explica que foi procurado por representantes do setor de autopeças, em especial, os fabricantes de juntas automotivas, reportando possível grave crise econômico-financeira no setor. “A maior reivindicação é a dilação do prazo para parcelamento do total de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, devido diretamente ou pelo sistema de substituição tributária, objetivando amenizar a inadimplência existente”, justificou Cobra Repórter.

Meire Bicudo/Veruska Barison/Asimp