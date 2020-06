Deputado Cobra Repórter solicita mais médicos legistas para o IML de Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou na segunda (8), um requerimento dirigido ao governador Ratinho Junior, ao secretário de Saúde Pública, Beto Preto, e ao secretário de Segurança Pública, Coronel Rômulo Marinho Soares, ao diretor geral da Polícia Científica, Luiz Rodrigo Grochocki, e ao Instituto Médico Legal do Paraná do Estado do Paraná, André Ribeiro Langowisk, solicitando atenção especial para a falta de pessoal nos IMLs (Instituto Médico Legal), em especial em Londrina.

De acordo com o deputado, já foram realizadas auditorias que apontam a necessidade de pelo menos três médicos legistas para o IML de Londrina, totalizando 10 profissionais atuantes na unidade.

"Este pedido já foi feito à Polícia Científica e visa atender à demanda da unidade, assim como os apontamentos feitos justiça, ministério público e demais autoridades e, principalmente, da população, que necessita de um atendimento adequado e humano. Lembramos que o IML de Londrina atende a 36 municípios da região, onde vivem 1,5 milhão de pessoas", reforçou o deputado.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp