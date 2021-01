Deputado cobra Repórter solicita prioridade na vacinação para professores, trabalhadores das escolas e alunos

Na iminência do retorno presencial das aulas no Estado do Paraná com o decreto do governo, uma preocupação avança: a circulação do coronavírus nas escolas. Diante desta situação, o deputado Cobra Repórter (PSD), vice líder do Governo, apresentou ontem (25), na Assembleia Legislativa, um requerimento solicitando que, imediatamente após imunizados os trabalhadores e profissionais das unidades de saúde e idosos, sejam também vacinados os professores, alunos e demais trabalhadores das escolas públicas e privadas.

"Com a permissão de retorno das atividades presenciais, garantida em um decreto do nosso governador, muitos professores, alunos, trabalhadores das escolas e pais de alunos, nos procuraram pedindo ajuda para aumentar as medidas de segurança, portanto, respeitando as prioridades do Plano Nacional e Estadual de Imunização, solicitamos que, os próximos grupos a serem imunização sejam de professores, alunos e demais trabalhados das escolas", afirmou Cobra Repórter.

Na semana passada, o deputado já havia solicitado que os farmacêuticos, trabalhadores de farmácias e de supermercados também tivessem prioridade na vacinação, por estarem expostos constantemente ao vírus e por serem um segmento considerado essencial, que não parou em nenhum momento da pandemia.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp