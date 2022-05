Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor ao idoso que oferece aulas gratuitas de inglês em Curitiba 

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), apresentou, ontem (02), um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando Voto de Louvor ao iraquiano Hikmat Daoud Hanna, 88 anos, conhecido como seu Henrique, por oferecer aulas de inglês gratuitamente, em Curitiba.

O idoso viralizou nas redes sociais ao ser fotografado com uma placa nas mãos, na qual destaca o serviço, no Largo da Ordem. “Sem dúvida, o seu Henrique é um grande ser humano. Ele explica que se sente útil ajudando as pessoas e que sua verdadeira recompensa não é dinheiro: é saber que um aluno que não poderia pagar uma aula de inglês acabou aprendendo graças a ele! Esse nobre gesto de compartilhar conhecimento é digno de uma homenagem deste Poder Legislativo”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Seu Henrique é formado em filosofia e já visitou 5 continentes. Veio para o Brasil em 1973. Seu interesse por idiomas é inesgotável, assim como seu interesse por ensinar. Hikmat Daoud Hanna oferece aulas gratuitas não só de inglês, mas também árabe, italiano e português, a quem precisa.

Ele já ensinou inglês gratuitamente em associações de moradores. Como não tem um espaço próprio para dar aulas, vai aonde o estudante estiver e sem cobrar pelo deslocamento. O iraquiano não se casou e nem teve filhos. De acordo com ele, conviver com os alunos é um exercício mental gratificante e prazeroso.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp