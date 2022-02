Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para delegados que se destacam na defesa da causa animal no Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na segunda-feira (21), um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando votos de louvor aos delegados da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Matheus Laiola e Alysson Tinoco, pelo inovador trabalho em prol da causa animal.

“Sou um defensor da causa com leis e projetos direcionados para esta área e acompanho o trabalho destes nobres delegados. A população do Estado do Paraná está vendo resultado: nossos delegados combatendo e evitando maus-tratos e abusos contra a vida de cães e gatos de estimação, os abandonados e outros animais da fauna terrestre. Eles estão fazendo uma verdadeira revolução nesta área de defesa animal em nosso Estado, dando segurança e orgulho aos paranaenses. Neste sentido, justifica-se a presente homenagem deste Poder Legislativo”, explicou o deputado Cobra Repórter.

O requerimento foi endereçado ao secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Romulo Marinho Soares, e ao diretor-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp