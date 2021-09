Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para estudante que passou em medicina na UFPR e médico que o inspirou

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na sexta-feira (10), um requerimento, na Assembleia Legislativa, solicitando Voto de Louvor para o estudante de 20 anos, Willian Luiz dos Santos, e também para o médico, Emanuel Gois Júnior.

“A história do Willian é fantástica! Ele é estudante de escola pública em Londrina e passou em medicina na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Quem o inspirou nessa trajetória? O doutor Emanuel!”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Quando o Willian tinha 14 anos, foi internado com um problema grave no intestino. O rapaz conta que, a primeira vez que o médico foi visitá-lo, perguntou: como você está? Willian disse que não estava sentindo muitas dores e o médico questionou: não, a gente já vai verificar isso! Mas quero saber como você está! Está se sentindo bem? Como está sendo sua experiência? Santos diz que, a partir daí, começou a paixão pelo lado humano que a profissão requer.

Recentemente, eles se reencontraram após seis anos. “O Willian passou anos estudando dia e noite até ser aprovado. Um sonho batalhado que virou realidade! Ele é um exemplo que devemos acreditar nos outros e em nós mesmos acima de tudo.Para o doutor Emanuel, eu imagino a felicidade de curar uma doença e, ao mesmo tempo, transformar uma vida”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Willian Luiz dos Santos mora com o pai, a mãe e os irmãos no jardim São Paulo, na zona norte de Londrina. Ele voltou à escola em que estudou após a aprovação da UFPR para agradecer quem esteve com ele nessa trajetória.

