Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para o artista plástico Jota Dias

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou, na quinta-feira (12), um requerimento solicitando Voto de Louvor para o artista plástico José Dias Lima, (Jota Dias). Em seu requerimento, o deputado destaca a atuação de Jota Dias na área das Artes Plásticas do Paraná, em especial, por seus trabalhos de grafite.

“O renomado Jota Dias é conhecido pelas suas obras modernas por intermédio da grafitagem, ele é um mestre no assunto reconhecido não só na região norte do Paraná: ele produz murais reconhecidos no Estado, no Brasil e no mundo. Suas obras enriquecem culturalmente as cidades! Assim sendo, entendemos merecido o reconhecimento e a concessão do Voto de Louvor do Poder Legislativo do Estado do Paraná pelo exemplo de trabalho e dedicação deste artista, que muito honra o meio artístico paranaense”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp