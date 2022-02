Deputado Cobra Repórter sugere aos municípios que criem leis que garantam transporte de pessoas que usam cilindro de oxigênio

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), por meio de requerimento, solicitou que a Assembleia Legislativa envie orientação à Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e aos 399 prefeitos municipais do Paraná, para que sejam criadas leis municipais que garantam às pessoas portadoras de deficiência, que se utilizam de sistema auxiliar de sustentação de oxigenação, portarem cilindros de oxigênio quando utilizarem transporte em taxis e veículos de aplicativos.

“Recebemos diversos relatos de que houve recusa por parte de motoristas de taxis e de aplicativos em transportar pessoas que se utilizam de cilindros de oxigênio. Então, queremos sugerir aos municípios que criem leis que proíbam este tipo de comportamento. Além de ser um constrangimento, limita os deslocamentos destas pessoas, em especial neste momento de pandemia da COVID-19, quando milhares de pessoas sofrem com sequelas respiratórias advindas da doença e de gripes. Como presidente da Criai, Comissão da Assembleia que cuida dos direitos dos deficientes estamos atentos às demandas apresnetadas”, justifica o deputado.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp