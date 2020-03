Deputado Cobra Repórter também quer proteção para comunidades indígenas

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou na Assembleia Legislativa ontem (24), um requerimento solicitando ao governador Ratinho Junior e aos secretário de da Saúde, Beto Preto, que seja providenciada com urgência, a distribuição de kits de higiene e a vacinação contra a gripe influenza H1N1 e H3N2 em todas as comunidades indígenas do Paraná.

Para Cobra Repórter, as comunidades indígenas do Paraná precisam de atenção especial para evitar a disseminação do Coronavirus (COVID-19). Historicamente, os indígenas são mais suscetíveis à gripe por conta do isolamento e do pouco contato com a população das cidades, onde as doenças são mais comuns.

"Temos que dar atenção para às comunidades indígenas e garantir forma de protegê-las, não só contra o novo coronavírus, mas da gripe, que costuma atingir este segmento com maior ameaça à vida", destacou Cobra Repórter.

Os kits sugeridos pelo deputado devem conter, dentre outros produtos, álcool em gel, sabonete líquido, sabão de glicerina, detergente líquido para lavar loucas e utensílios, desinfetantes e águas sanitárias, além de máscaras e luvas plásticas descartáveis.

Veruska Barison/Asimp