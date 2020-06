Deputado Cobra Repórter volta a cobrar fiscalização no transporte metropolitano

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou na segunda (16), um novo requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná solicitando ao secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a fiscalização urgente nos ônibus das linhas metropolitanas, em especial a que interliga Londrina a Ibiporã.

Na última semana, o deputado voltou a receber denúncias sobre a aglomerações de pessoas nos terminais e dentro dos coletivos, conforme vídeo recebido e publicado nas redes sociais pelo vereador da cidade de Ibiporã, Kleber Machado.

"É um desrespeito para com o povo do Paraná. Pessoas estão contaminando e estão sendo contaminadas, levando para dentro de suas casas o coronavírus, em virtude do descaso das empresas de transportes metropolitanos, que atendem Londrina e região. Não é a primeira vez que pedimos providências, mas nada foi feito", reforça o deputado.

De acordo com as denúncias, não há ônibus em números suficientes e nem horários diversos para atendimento da demanda. Cobra Repórter reforça que de nada adianta todo o esforço do distanciamento social que a população está fazendo, se as empresas de transporte coletivo não aumentarem a quantidade de ônibus.

A Viação Garcia Ltda e a TIL – Transportes Coletivos S/A., são as que operam na região, sendo que a reclamação é enorme da população, ou pela diminuição de veículos ou pela falta de horários, fato que está causando grande transtorno na região.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp