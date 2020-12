Deputado destaca novos investimentos do Governo do Estado na frota da segurança pública

“Londrina e Arapongas estão entre as cidades contempladas com viaturas que foram entregues, ontem (08), pelo Governo do Estado. Trata-se de mais uma etapa da renovação da frota das forças de segurança do Paraná. Ao todo, apenas neste ano, 816 novas viaturas foram incorporadas, já incluindo a entrega desta terça-feira, totalizando R$ 126,1 milhões de investimentos”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

O governador Ratinho Junior entregou, em ato simbólico e virtual no Palácio Iguaçu, 60 novos veículos. A meta é chegar a 2022 com 80% da frota renovada. Os caminhões, vans, micro-ônibus e carros serão destinados para patrulhamento, combate a incêndios e auxílio nos trabalhos administrativos em diversas regiões do Estado.

“Uma polícia bem treinada e bem equipada representa mais segurança para a população. Essas viaturas serão utilizadas para proteger o povo paranaense, modernizando a frota das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e também do Departamento Penitenciário”, destacou o governador Ratinho Junior.

A Polícia Militar recebeu 25 vans do modelo Renault Master, um investimento de cerca de R$ 2,7 milhões. Segundo o Governo do Estado, esses veículos serão destinados para Curitiba, Jacarezinho, Londrina, Cornélio Procópio, Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, Ponta Grossa, Guarapuava, Telêmaco Borba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Paranaguá, São José dos Pinhais e Colombo.

Outros 15 micro-ônibus rodoviários, avaliados em R$ 6,6 milhões, também foram destinados à PM. Eles serão distribuídos para os comandos de Curitiba, Londrina, Pato Branco, Ivaiporã, Arapongas, Cianorte, Guarapuava, Irati, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Paranaguá. Todas as viaturas foram compradas com recursos do Fundo de Reequipamento do Trânsito (Funrestran), originados de multas e infrações de trânsito.

O Corpo de Bombeiros terá três caminhões novos, investimento de R$ 2,7 milhões. Eles serão destinados para três unidades: Toledo, São Mateus do Sul e Pinhais.

Para a Polícia Civil, foram destinados sete carros, todos do modelo Citroën C4 Lounge, o que totaliza investimento de R$ 538,3 mil. Os veículos foram adquiridos com recurso da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).

Por fim, o Departamento Penitenciário (Depen-PR) recebeu o investimento de R$ 769 mil em dez Citroën C4 Lounge. As novas viaturas vão auxiliar os trabalhos administrativos e serão destinadas a Curitiba (2), Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão e Maringá.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp