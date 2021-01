Deputado destaca unidade e parcerias na retomada da economia do Paraná

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou, na sexta-feira (8), a importância das ações conjuntas e das parcerias do poder público - Assembleia Legislativa e Governo do Estado, por exemplo - com as entidades de classe e o setor produtivo para a retomada da economia no Paraná.

Romanelli afirma que, apesar da previsão de que 2021 será mais um ano de dificuldades de arrecadação e incertezas por conta da pandemia da covid-19, os deputados aprovaram o Orçamento do Estado, que prevê investimentos de R$ 10,8 bilhões em obras, programas e projetos.

“Amplamente debatido na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram o orçamento, garantindo os investimentos necessários para o Paraná voltar a crescer. Com isso, o parlamento estadual ajuda o Paraná, junto com setor produtivo, a acelerar o desempenho econômico positivo registrado no final do ano passado”, diz

Apesar da crise, reforça o deputado, o Paraná registrou alta no Produto Interno Bruto (PIB) e excelente desempenho nas exportações, produção industrial e recuperação das vagas de emprego. "Isso é resultado dessa unidade, não só da parte do poder público, mas das lideranças empresariais e dos trabalhadores que avaliam também como fundamental a criação e manutenção dos empregos".

Romanelli observa ainda que uma das principais preocupações dos deputados e do Estado é quanto às medidas necessárias para vencer a pandemia, com a eventual necessidade de aquisição de mais insumos à saúde pública. “A Assembleia já destinou R$ 100 milhões para o Estado comprar a vacina, por entender que, nesse momento, o mais importante é cuidar e garantir a saúde dos paranaenses, Outros R$ 100 milhões estão garantidos no orçamento”, reforça.

Parceria

O orçamento, aprovado na Assembleia Legislativa, vai possibilitar ao Estado executar um amplo programa de investimentos públicos em 2021. Serão R$ 3,7 bilhões de recursos próprios do Estado e outros R$ 3,4 bilhões das empresas públicas, como a Sanepar, Copel, Celepar, Ceasa, Tecpar e os Portos do Paraná.

Outros R$ 3,7 bilhões serão captados em operações de crédito com execução em andamento. “Os deputados entendem a gravidade do momento que o Brasil vive e que afeta diretamente a economia estadual e nacional. Por isso, debatemos e votamos com agilidade todos os recursos e investimentos destinados a vencer a pandemia e garantir a retomada da economia", ressalta Romanelli.

Investimentos

Dentre os principais investimentos, o deputado destaca o programa Paraná Trifásico e a expansão do sistema de reserva e acesso à água, previsto pela Sanepar. O primeiro tem como meta modernizar a distribuição de energia no campo, na rede elétrica inteligente e melhorias na estrutura de geração por parte da Copel. Já a ação prevista pela Sanepar visa também expandir a rede de saneamento, para alcançar a meta de atender 100% da população paranaense.

“São duas propostas importantes, em dois setores estratégicos para a atração de novos empreendimentos. A Assembleia também já reservou R$ 20 milhões para garantir o programa Tarifa Rural Noturna até 2022”, lembra Romanelli.

O deputado acrescenta que obras importantes também serão realizadas na área logística, para que o Paraná possa manter os serviços de manutenção, conservação e ampliação de malha rodoviária estadual e aumentar a movimentação portuária. Romanelli confirma ainda o apoio à execução de programas e ações das secretarias de Estado.

“Os deputados aprovaram investimentos em reforma e construção de escolas e unidades de saúde, compra de equipamentos, veículos, novas moradias populares e infraestrutura, um compromisso da Assembleia Legislativa com o Governo do Estado e o povo do Paraná”, conclui.

