Deputado estadual Cobra Repórter destaca incentivos do Estado para atrair indústrias

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, destacou que a região de Londrina, nos últimos meses, teve diversos anúncios de investimentos importantes para movimentar a economia local!

Um deles foi anunciado na terça-feira (20): a Gelprime, empresa do grupo Vancouros com sede em Rolândia (PR) e do grupo Viposa com sede em Caçador (SC), anunciou um investimento de cerca de R$ 300 milhões em um complexo industrial na cidade de Ibiporã.

“O Governo Estadual tem focado na descentralização das indústrias. Estimular empresas para o Norte do Estado significa fortalecer a economia local, gerar emprego e renda para a população”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Outros anúncios importantes recentes que o deputado destaca são o novo frigorífico da Lar em Rolândia (1,9 mil empregos), uma indústria de alimentos e um novo Centro de Distribuição do Grupo Muffato em Cambé (1,5 mil empregos) e a fábrica de elevadores e escadas rolantes Atlas Schindler em Londrina (mil empregos). Também faz parte dessas conquistas a nova Cidade Industrial de Londrina, complexo de 90 loteamentos que recebeu R$ 23,9 milhões de investimento do Estado.

“O estímulo à produção local com a implantação de infraestrutura para receber empresas é uma das linhas de ação do Governo Ratinho Junior. Desde janeiro do ano passado, a secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano aprovou a liberação de R$ 35.752.760,34 para a construção de 60 unidades de Barracões Industriais, Barracões Comerciais e Centros de Eventos em 49 municípios de todas as regiões do Estado”, disse Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp