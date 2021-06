Deputado pede reforço na distribuição de aparelhos de surdez para idosos e deficientes auditivos

“Na condição de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, a Criai, solicito o fortalecimento na distribuição de aparelhos de surdez para idosos e deficientes auditivos”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, ao apresentar, ontem (16), um requerimento, na Assembleia Legislativa.

“Tive um aumento considerável nos pedidos de ajuda por aparelhos de surdez, principalmente, para idosos do Norte e Norte Pioneiro. Detectamos também, que muitos idosos, dentre outros, que foram infectados pela COVID-19, estão tendo como sequelas problemas de audição. Neste sentido, pedimos especial atenção e reforço na distribuição de aparelhos de surdez no Paraná”, explicou o deputado Cobra Repórter no requerimento.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior, ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e ao secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp