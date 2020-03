Deputado quer a liberação das cancelas de pedágio do Paraná para os caminhoneiros

“A gente fica pedindo para as pessoas que fiquem em suas casas, que façam o isolamento domiciliar... Mas e as concessionárias de pedágio? Temos que pensar também nos funcionários das praças de pedágio lidando com dinheiro e pensar nos caminhoneiros que não podem parar! Não podemos brincar com a vida das pessoas. Estamos vivendo uma pandemia nunca antes vista”, disse o deputado estadual Cobra Repórter, ontem (24), quando apresentou um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando ao governador Ratinho Junior a imediata suspensão das cobranças para os caminhoneiros no Paraná enquanto durar a pandemia do coronavírus.

“A pandemia de coronavírus obriga o Estado, a bem do interesse público, a suspender a cobrança para os caminhoneiros nos pedágios em todas as praças atuantes no Paraná. Tal medida, com certeza, é apoiada por todos os Poderes do Estado. Há urgência nesta medida, pois os caminhoneiros continuam o trabalho para manter as cidades abastecidas, mesmo com as restrições de funcionamento de comércios, shoppings e afins”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter.

O deputado lembrou ainda que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já afirmou que as notas de dinheiro podem ajudar na disseminação do COVID-19. A entidade recomendou que as pessoas lavem bem as mãos após mexer com as notas.