Deputado quer pagamento de adicional de insalubridade para profissionais que estão no combate ao coronavírus

“Estamos no começo da pandemia do coronavírus e já temos visto pelo país a contaminação de funcionários das unidades de saúde. Esses profissionais estão na linha de frente no combate ao coronavírus estão sendo infectados em massa nos hospitais e obrigados a se afastar do trabalho. É justo e fundamentado por norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, atendentes... que estão expostos a um agente externo agressivo tenham o pagamento de adicional de insalubridade”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

Por isso, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) protocolou requerimento, ontem (01), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando providências urgentes no sentido de promover o pagamento de adicional de insalubridade para todos os servidores e empregados que realizam serviços essenciais nas unidades de saúde e hospitais de campanha, diretamente ligadas ao atendimento de pacientes suspeitos do coronavírus.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto.