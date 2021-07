Deputado  solicita caixas de autoatendimento do Detran em prefeituras e câmaras municipais

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, ontem (02), na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento sugerindo a disponibilização de caixas de autoatendimento do Departamento de Trânsito do Estado do Paraná (Detran/PR) em todas as prefeituras e câmaras municipais, que cedam servidor do município devidamente treinado pelo Detran para auxiliar na orientação do manuseio do equipamento e prestação de informações pertinentes.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao diretor-geral do Detran/PR, Wagner Mesquita. “A intenção é facilitar a vida de motoristas e proprietários de veículos no Estado do Paraná, por exemplo, na emissão de extratos, pagamento de multas, emissão de boletos e demais consultas pertinentes aos serviços prestados pelo Departamento de Trânsito. Um caixa de autoatendimento, com certeza, será muito bem visto por toda a população, que poderá rapidamente acessar os dados e proceder a pagamentos de débitos junto ao Detran. Esta atitude também é bem recebida pelas prefeituras e câmaras municipais, que estarão prestando mais um grande e útil serviço à população”, explicou o deputado Cobra Repórter em seu requerimento.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp