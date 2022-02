Deputado Tercilio Turini alerta sobre buracos e outros problemas na Rodovia do Café

Usuários que trafegam pela rodovia BR-376 demonstram preocupação com o estado de conservação da Rodovia do Café - a principal via de ligação entre o Norte e o Noroeste do Paraná com os Campos Gerais, Curitiba, Porto de Paranaguá, Litoral e demais estados do Sul do País. Em diversos trechos, principalmente entre a Serra do Cadeado até o município do Imbaú, já se multiplicam buracos, ondulações, desníveis em acostamentos, outros problemas no pavimento da estrada, desgaste na sinalização das pistas, acúmulo de sujeira e de pedaços de borracha que se descolam de pneus.

"Motoristas e passageiros reclamam que a falta de manutenção e conservação vai agravar a precariedade e aumentar os riscos para quem viaja pela BR-376" - alerta o deputado estadual Tercilio Turini em requerimento enviado à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) pedindo atenção especial sobre a situação. Em pronunciamento nesta terça-feira (08) na sessão da Assembleia Legislativa, o parlamentar pede que a antiga concessionária da rodovia, a Rodonorte, seja convocada para fazer os reparos no asfalto.

Para Tercilio Turini, a responsabilidade da Rodonorte não se encerrou com o término da concessão no final de novembro do ano passado. "A concessionária deveria ter deixado a BR-376 em perfeitas condições de trafegabilidade, garantindo prazo adequado de vida útil do asfalto. Mas em menos de dois meses e meio a rodovia já apresenta vários problemas no trecho entre Mauá da Serra, Ortigueira, Imbaú e Alto do Amparo. A empresa precisa ser chamada a fazer os reparos", entende o deputado.

Com o transporte de verão a partir do final de fevereiro e principalmente em março, a rodovia terá movimento ainda maior de caminhões e carretas levando soja ao Porto de Paranaguá. "É urgente que a rodovia receba serviços de manutenção para evitar a perda de vidas nos deslocamentos pela rodovia e também os prejuízos econômicos aos paranaenses", enfatiza o deputado.