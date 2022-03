Deputado Tercilio Turini propõe incluir idosos no programa Leite das Crianças

Garantir o fornecimento diário de leite aos idosos de baixa renda no Paraná, contribuindo com reforço na alimentação, reposição de nutrientes e vida saudável. É o objetivo do projeto de lei do deputado estadual Tercilio Turini, incluindo no programa Leite das Crianças (lei 16.385/2010) as pessoas acima de 60 anos com renda mensal de até um salário mínimo regional (R$ 1.617,00).

"O envelhecimento acarreta alterações orgânicas, perdas de nutrientes e as decorrentes fraquezas, que podem ser supridas com a ingestão de alguns alimentos. O leite é um deles, pela quantidade de cálcio, vitaminas, ácido fólico e zinco, por exemplo, que colaboram na reposição de nutrientes no organismo de pessoas idosas", argumenta o médico e deputado.

Tercilio Turini sustenta que crianças e idosos estão nos extremos das faixas etárias que merecem atenção especial por serem mais suscetíveis às fragilidades do organismo e das circunstâncias do convívio social. "Na infância e na terceira idade é fundamental reforçar os sistemas de defesa. São fases da vida em que os cuidados devem ser redobrados", afirma.

O deputado lembra que o cálcio do leite contribui no fortalecimento muscular e ósseo, ajudando a minimizar o problema do enfraquecimento físico. "Especialistas também indicam o consumo diário de leite pelos idosos como forma de se evitar a desidratação, pois é comum que deixem de consumir água", acrescenta.

O projeto de lei prevê o cadastramento dos idosos pelo Poder Público em parceria com entidades, definindo assim o público a ser atendido. Alguns municípios do Paraná inclusive já distribuem a pessoas acima de 60 anos o excedente do programa Leite das Crianças.

"É uma medida de grande alcance social e de proteção da terceira idade. Muitos idosos vivem em situação de vulnerabilidade, com renda bem abaixo do necessário. O fornecimento do leite ajudará no orçamento dessas pessoas, além de assegurar complementação alimentar e nutricional", destaca o deputado estadual Tercilio Turini.