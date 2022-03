Deputado Tercilio Turini sugere hasteamento da bandeira em solidariedade ao povo ucraniano

O deputado estadual Tercilio Turini propõe o hasteamento da bandeira da Ucrânia em frente ao prédio e no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, juntamente com os pavilhões do Brasil e do Paraná, em solidariedade ao povo ucraniano e como gesto de repúdio à invasão e aos ataques da Rússia. Como primeiro vice-presidente, ele sugeriu o posicionamento oficial do Legislativo paranaense em conversa com o presidente e o primeiro-secretário, respectivamente deputados Ademar Traiano e Luiz Cláudio Romanelli.

"As manifestações de apoio e solidariedade servem de alento, de esperança do cessar-fogo e também de motivação aos ucranianos. Dessa forma, em homenagem aos imigrantes e descendentes que vivem em nosso estado, apresentei a proposta de hasteamento da bandeira como ato da Assembleia em favor da Ucrânia", afirma Turini, lembrando que o Paraná abriga a maior comunidade de ucranianos do Brasil.

"Em muitos municípios paranaenses a apreensão e o sofrimento são ainda maiores diante do perigo de morte que familiares estão enfrentando na Ucrânia. O clima de terror na Ucrânia, transmitido pelas emissoras TVs e redes sociais, aumenta o temor do massacre de uma nação. A cada dia cresce o número de civis - inclusive crianças - vítimas da violência e da insensatez de uma guerra. A intransigência e a sede de poder do presidente russo Vladimir Putin ameaçam toda a população mundial se outras potências iniciarem uma reação bélica em defesa da Ucrânia", analisa Tercilio Turini.

"Hastear a bandeira da Ucrânia, juntamente com os pavilhões do Paraná e do Brasil, permanecendo assim até o fim dos ataques ao povo ucraniano, é uma forma de expressar o sentimento de carinho do povo paranaense e também a significância do Poder Legislativo como o principal local de defesa da liberdade e da democracia", declara o deputado estadual Tercilio Turini.