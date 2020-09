Deputados Cobra Repórter e Aline Sleutjes se reúnem com Chefe da Casa Civil

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, e a deputada federal Aline Sleutjes estiveram, na segunda-feira (21), reunidos com o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A visita foi para discutir recursos da bancada federal para o Norte e Norte Pioneiro do Paraná e emendas da deputada, que é vice-líder do Governo Bolsonaro na Câmara.

“Foi um encontro muito produtivo onde consegui alinhar com a deputada Aline e com o Chefe da Casa Civil as principais demandas da nossa região que poderão ser atendidas com os recursos federais! Principalmente, no que diz respeito à saúde já que a deputada Aline tem seu olhar voltado para essa área e já tem nos ajudado nesse sentido”, ressaltou Cobra Repórter.