Deputados lançam Frente para fiscalizar encerramento dos contratos de pedágio

(“Não baixou e não acabou". - Requião Filho relembra esforços contra o pedágio enterrados nos últimos dez anos pelo Governo do Paraná.)

Concessionárias encerram contratos de pedágio com o Estado do Paraná em 2021. Porém, o Governo do Estado abriu mão da renovação e passou a tarefa para o Governo Federal. No sentido de fiscalizar essa transição, entre o encerramento dos antigos contratos e a assinatura de novos compromissos, um grupo de deputados paranaenses lançou ontem (14), na Assembleia Legislativa do Paraná, a Frente Parlamentar do Encerramentos do Contratos de Pedágio.

Requião Filho também integra o grupo e em seu pronunciamento, falou que será preciso ficar de olhos bem abertos ao novo modelo de concessão que será proposto pelo Governo Federal.

“Vamos fazer pressão política e contar com o apoio popular para que tenhamos um pedágio mais justo, já que não vamos nos livrar dessa praga, que ao menos seja mais justo. Vamos fazer o possível para que esse nosso barulho reverbere em Brasília e possamos nos livrar desse modelo maldito que temos hoje”.

Integram a frente os deputados: Arilson Chiorato (Coordenador), Anibelli Neto, Boca Aberta Junior, Dr. Batista, Gilson de Souza, Goura, Homero Marchese, Delegado Jacovós, Luciana Rafagnin, Luiz Carlos Martins, Luiz Claudio Romanelli, Luiz Fernando Guerra, Mabel Canto, Maria Victoria, Requião Filho, Paulo Litro, Professor Lemos, Soldado Adriano José, Soldado Fruet, Subtenente Everton, Tadeu Veneri, Tercílio Turini, e Reichembach.