Deputados voltam a debater créditos orçamentários para as áreas de Educação, Justiça e Defesa Civil

A Assembleia Legislativa do Paraná volta a debater na sessão plenária desta segunda-feira (2) as três propostas que tratam de crédito especial ao Orçamento Geral do Estado para o ano de 2022. As matérias, assinadas pelo Poder Executivo, incrementam nos investimentos do Governo um total de R$ 12,1 milhões a serem divididos para as áreas de Defesa Civil, de Educação e de Justiça e Família. Os textos estão pautados para serem votados em segundo turno.

O projeto de lei 155/2022 prevê um crédito especial no valor de R$ 8,2 milhões para Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. De acordo com a matéria, o montante será destinado aos municípios atingidos pelo período de estiagem e para a recuperação de instalações da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Foz do Iguaçu.

Já o projeto de 163/2022 trata de um crédito especial de R$ 3,5 milhões da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho para a aquisição de licenças de softwares, e aquisição de lotes para finalização da Requalificação Urbana. A terceira proposição, o projeto de lei 156/2022, solicita a abertura de crédito especial ao orçamento da Secretaria da Educação e do Esporte no valor de R$ 650 mil.

