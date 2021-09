DER/PR discute trabalho e planejamento com escritórios de Londrina e Maringá

Visitas do diretor administrativo-financeiro do DER/PR às superintendências Norte e Noroeste iniciaram ciclo de reuniões de trabalho com servidores e colaboradores nas regionais. O objetivo foi apresentar as novas diretrizes e melhorias de processos internos.

O diretor administrativo-financeiro do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Marco Aurélio Cordeiro, visitou entre os dias 17 a 19 de agosto as superintendências regionais (SR) Noroeste e Norte, em Maringá e Londrina, respectivamente.

O objetivo foi apresentar as novas diretrizes e melhorias de processos internos do DER/PR, visando gerar mais agilidade, segurança e transparência, beneficiando tanto o trabalho de gestão quanto o atendimento ao cidadão.

Os seguintes temas foram trabalhados nas superintendências: treinamento de líderes, promoções e progressões, o novo modelo de gestão; mapeamento dos processos da Diretoria Administrativa-Financeira, publicação na Intranet, tramitação completa do eProtocolo; novos adequação de espaços físicos, da infraestrutura elétrica e rede lógica; melhoria dos processos; e leilões de veículos, doação de equipamentos aos municípios, doação de inservíveis, pandemia de Covid-19.

“As visitas foram extremamente produtivas, com todos os objetivos sendo alcançados. Já estamos planejando a continuidade destas visitas em todas as superintendências, e com a previsão de tornar esse tipo de atividade algo mais frequente”, diz Cordeiro.

“Esse tipo de reunião, realizada pelo diretor Marco Aurélio Cordeiro, vem estreitar as relações de trabalho da sede do DER com as superintendências no Interior, permitindo a troca de experiências e demonstrar os trabalhos sendo desenvolvidos em campo”, afirma o superintendente regional Norte do DER/PR, Marco Aurélio Gataz Sguario.

Além de realizar apresentações sobre o tema da visita, o DAF e equipe também foram conhecer o laboratório da SR Noroeste, a Escola Prática Educativa de Trânsito da SR Norte, e obras rodoviárias em ambas superintendências.

AEN