Desenvolvimento Sustentável discute novos projetos

Diretores da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo e os chefes regionais do Instituto Água e Terra (IAT) se reuniram na quarta e quinta-feira (27 e 28), em Curitiba, para discutir a nova estrutura e novos projetos da secretaria.

Participaram 21 chefes regionais, diretores, chefes de departamento, assessores e técnicos e os presidentes do Simepar, Eduardo Alvim Leite, e da Paraná Turismo João Jacob Mehl.

Para o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, o diálogo e a interação é o melhor caminho para se construir um novo modelo de gestão. “Estamos mudando a estrutura da secretaria, buscando agilidade e segurança aos nossos técnicos. É importante que eles entendam o processo e participem dessa construção”, avaliou Nunes.

Na reunião, foi apresentada a reforma administrativa do órgão, com a fusão do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG) e o Instituto das Águas do Paraná, formando o Instituto de Água e Terra (IAT). A medida visa maior celeridade nos processos, eficácia e economia ao Estado.

Outra mudança apresentada foi a inclusão do Simepar, da Paraná Turismo e da Agência Paraná Desenvolvimento. “Nossa secretaria busca o equilíbrio. Queremos ser o Estado que mais cuida da natureza e mais se desenvolve, seja através de grandes empresas ou do turismo”, Nunes.

Fiscalização

A reunião também discutiu os licenciamentos que estão parados e a intensificação na fiscalização com a integração com o Batalhão de Polícia Ambiental, que vai atuar nas áreas protegidas, e os empreendimentos construídos sem licenciamento ambiental.

Novos Chefes

Assumem as chefias regionais: em Curitiba, Lucas Umbria; Campo Mourão, Fabiano Viudes; Cascavel, Marlise da Cruz; Cianorte, Antônio Carlos Moreto; Cornélio Procópio, José Mariano de Macedo; Foz do Iguaçu, Carlos Antônio Pittom; Francisco Beltrão, Dirceu Abatti; Guarapuava, Jorge Luiz Carollo Teixeira; Irati, Marcelo de Mattos; Ivaiporã, Pedro Estevão da Silva; Jacarezinho, Marcos Antônio Pinto; Londrina, Walter Helmuth Echert Junior ; Maringá, Renato Antônio Dalla Costa; Paranaguá, José Luiz Bolicenha; Paranavaí, Odair Galhardo; Pato Branco, Valmir Tasca, Pitanga, Elmiro Genero, Ponta Grossa, Edemilson Luiz Quadros, Toledo, Taciano Cesar Freire Maranhão; Umuarama, Felipe Furquim de Oliveira; União da Vitória; José Everling.

AEN