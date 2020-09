Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais do Tecpar assume diretoria no IBMP

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) indicou um novo representante para assumir a Diretoria de Desenvolvimento Institucional do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), o diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais do Tecpar, Lindolfo Luiz Junior, que tomou posse na quarta-feira (16). A intenção é reforçar ainda mais a parceria entre as instituições, que estão instaladas no Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar.

O IBMP atua no desenvolvimento tecnológico, inovação e produção industrial de soluções para a saúde, com destaque para o Sistema Único de Saúde (SUS). O Tecpar, por ser partícipe do consórcio tecnológico fundador do IBMP, tem a participação na direção do instituto, em um cargo não remunerado. Compõem ainda o consórcio tecnológico fundador a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Estado e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais do Tecpar, Lindolfo Luiz Junior, ressaltou em sua posse que pretende estreitar o laço entre as instituições, que neste ano entregaram ao Brasil soluções na área da saúde no enfrentamento da pandemia do Covid-19. "O IBMP é referência na área da saúde e quero contribuir para as duas instituições desenvolverem cada vez mais em projetos conjuntos, com uma participação efetiva do Tecpar, que é sócio fundador, em sua gestão", observa.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, destacou que a parceria entre as instituições oferece soluções inovadoras na área da saúde. "Há mais de 20 anos Tecpar e IBMP trabalham juntos e com a nossa participação na diretoria do IBMP buscamos estreitar ainda mais a relação, com foco em oferecer novas soluções na área da saúde à sociedade brasileira", pontuou.

No Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar, no câmpus CIC, estão instalados, além do próprio Tecpar, o IBMP e o Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz), unidade técnico-científica regional da Fundação Oswaldo Cruz no Paraná.

Pedro Ribeiro Barbosa, diretor presidente do IBMP, destaca a parceria entre IBMP e Tecpar e o fortalecimento das relações institucionais. “A parceria entre as instituições já está consolidada e esperamos excelentes contribuições para o fortalecimento das nossas organizações”, salientou.

A parceria entre Tecpar e IBMP iniciou em 1999, quando o Instituto de Tecnologia do Paraná apoiou a fundação do IBMP. Ao longo de sua trajetória, o IBMP consolidou-se como Instituição Científica e Tecnológica (ICT), colaborando com o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia no país e com o abastecimento da rede pública de saúde.

Em 2020, o IBMP e o Tecpar implantaram em caráter emergencial a Unidade de Apoio para Diagnóstico do Covid-19, para atender a demanda pelos testes moleculares. Com a estrutura, a unidade se tornou referência no diagnóstico molecular para a Região Sul.

Participaram da posse do novo diretor do IBMP também o Diretor de Administração e Finanças do Tecpar, Marcos Alfredo Bonoski; o Diretor de Tecnologia e Inovação do Tecpar, Carlos Pessoa; Maykon Nascimento Costa, Gerente de Operações Corporativas do IBMP; Viviane Monteiro Góes, Gerente de Produção do IBMP; e Cristina Reinert, Gerente de Qualidade do IBMP.