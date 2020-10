Disque Idoso registra aumento no número de denúncias de violência contra idosos no Paraná

O Disque Idoso, de janeiro a setembro desse ano (durante o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus), recebeu, no Paraná, 1660 denúncias, com mais de seis mil tipos de violação contra idosos, em especial, a violência financeira, com apropriação ilícita do patrimônio como bens, dinheiro, cartão do banco, cartão de benefícios (33%), seguida de abandono (14%), negligência (13%), agressão verbal e psicológica (12%) e agressão física (10%), entre outros.

“Constatamos um crescimento de 87% no número de denúncias, de setembro de 2019 a setembro de 2020”, explicou o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Ney Leprevost.

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), lembra da importância de denunciar! “O 08000 41 00 01 é o número do Disque Idoso. Trata-se de um serviço telefônico gratuito e sigiloso. O relatório do Disque Idoso mostra que 91% dos casos de violações acontecem por familiares da vítima, cujo principal agressor é o filho. Em 73% dos casos, o agressor convive na mesma casa com a pessoa idosa e, geralmente, são dependentes financeiramente dos pais em idade avançada”, explicou.

A Sejuf destaca que vêm implementando um atendimento diferenciado no serviço do Disque Idoso no Paraná. Para isso, promoveu uma capacitação dos servidores permitindo um diagnóstico da situação da violência em todo o Estado e oferecendo um atendimento de escuta humanizada à Pessoa Idosa visando o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes na proteção dos idosos. Segundo a Sejuf, esta ação resultou no aumento do número de denúncias de violência contra a pessoa idosa.

De acordo com o Decreto Governamental nº 4.230/2020, o Disque Idoso está funcionando, durante a pandemia das 13 às 17 horas. Denúncias também podem ser feitas no Disque Denúncia - telefone 181, com serviço de atendimento 24 horas.