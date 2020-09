Duplicação em ritmo acelerado na Econorte

As obras de duplicação de 34,4 km da BR-369 entre Jataizinho e Cornélio Procópio na região Norte do estado do Paraná, previstas no Contrato de Concessão da Concessionária Triunfo Econorte, avançam em ritmo acelerado.

Além da malha viária e toda a infraestrutura, estão sendo realizadas construções de viadutos, pontes e interseções por todo o trecho, além de correções de curvas, eliminando pontos que antes eram classificados como críticos de acidentes, garantindo mais segurança aos usuários da rodovia.

Desde o início das obras, já estão liberados aos usuários aproximadamente 30% do segmento e outros 40% serão entregues ainda neste ano. No momento, a construtora que realiza as obras conta com mais de 420 trabalhadores atuando em toda a extensão, e o grande desafio tem sido a remoção de um grande volume de material rochoso, impondo várias etapas de detonações no trecho.

A previsão da Triunfo Econorte é que a duplicação da BR-369 seja concluída em 2021, beneficiando toda a região.