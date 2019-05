Econorte reativa cobrança de tarifa na Praça de Pedágio de Cambará

A Econorte informa que, a partir da zero hora do dia 1º de junho de 2019, a Praça de Pedágio de Cambará será reativada, com tarifa de R$ 21,90 para automóveis e de R$ 38,60 para caminhões de 2 eixos. O valor da tarifa de pedágio em Cambará é o mesmo que era praticado na Praça de Jacarezinho, até a suspensão de sua operação, com a aplicação do reajuste anual conforme previsto em contrato. A cobrança foi autorizada à Econorte por meio de decisão judicial da 1ª Vara Federal de Curitiba.

O valor do pedágio cobrado pela Econorte foi originalmente definido pelo Governo do Estado no edital e leva em consideração a compensação de diversos fatores que provocaram, ao longo de mais 20 anos, o desequilíbrio financeiro do contrato. Entre eles, a redução unilateral pelo governo do valor da tarifa em 50% no primeiro ano da concessão, o atraso no reajuste previsto em contrato das tarifas de pedágio e isenção de pedágio para cerca de 20 mil usuários.

A Concessionária informa ainda que, em cumprimento da mesma decisão judicial, manterá os atendimentos médico e mecânico emergenciais na BR-153 e na PR-090, embora essas rodovias não estejam incluídas no contrato de concessão. Já os serviços de conservação desses trechos, serão retomados assim que as equipes forem mobilizadas.

Em relação à obra de interseção em desnível na BR-153, em Santo Antônio da Platina, que havia sido paralisada em cumprimento de decisão judicial anterior, o prazo para ser apresentado o planejamento de execução é de 15 dias, quando será submetido ao Juízo e ao Poder Concedente.

A Econorte reforça o compromisso de manter a qualidade na prestação de serviços aos usuários e o cumprimento das obrigações contratuais, mesmo diante das adversidades das recentes decisões judiciais, somadas aos novos fatores de desequilíbrio que ainda não foram compensados pelo Poder Concedente, como, por exemplo, a isenção do pedágio dos eixos suspensos em vigor desde maio de 2018.