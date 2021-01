Estado alinha parceria com construtoras para obras de casas populares

O Governo do Estado está fortalecendo as parcerias com a iniciativa privada para ampliar os projetos de habitação à população em todo o Paraná. A afirmação foi feita pelo presidente da Cohapar, Jorge Lange, na segunda-feira (25), em um encontro com o secretário nacional de Habitação, Alfredo Santos, e representantes do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Paraná (Sinduscon/PR), na sede do órgão, em Curitiba.

Durante o encontro, os representantes do governo federal, governo estadual e da iniciativa privada discutiram questões relacionadas à regulamentação do programa nacional de habitação, o Casa Verde e Amarela, e as perspectivas de novas contratações para os próximos meses no Estado. Eles também ouviram demandas e sugestões de empresários vinculados ao Sinduscon/PR. O presidente da entidade, Rodrigo Assis, enfatizou a importância do diálogo aberto com o poder público.

Retomada

Para o presidente da Cohapar, a indústria da construção civil, em especial as empresas que atuam com habitação popular, são fundamentais para a retomada da economia do Paraná. “Esta é uma importante conversa que estamos tendo com o setor produtivo para demonstrar os esforços que os governos federal e estadual estão fazendo a fim de dar celeridade à contratação de novos empreendimentos habitacionais, com a colaboração das empresas privadas”, afirma Lange.

Em sua explanação, assistida por dezenas de empresários via videoconferência, o secretário nacional de Habitação, Alfredo Santos, explanou que os investimentos da União em projetos financiados pelo FGTS, hoje a maior fonte de recursos para o setor habitacional, superam em muito a cota inicialmente prevista para o Paraná.

“As contrapartidas que o governo paranaense oferece por meio da Cohapar são um diferencial na obtenção destes investimentos extras que acabam sobrando de outros estados que não atendem as diretrizes do programa”, explicou o secretário nacional.

Novas modalidades

Entre as linhas de ação que devem ser incorporadas ao Casa Verde e Amarela, estão projetos de regularização fundiária, pequenas reformas e melhorias de imóveis já existentes e a cessão de imóveis via locação social, esta última inspirada, entre outras iniciativas, no programa Viver Mais Paraná.

“Quando lançamos o Casa Verde e Amarela, precisávamos ampliar o rol de atendimentos, então a produção habitacional financiada e subsidiada foi melhorada, com a redução da taxa de juros e outros ganhos operacionais que nos permitem avançar no volume de contratações”, informa Santos. “Com a participação da Cohapar e do Governo do Estado, enxergamos a possibilidade de atender famílias de menor renda”, conclui o secretário.

Ascom/Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar