Estado investirá R$ 450 milhões em infraestrutura escolar

Em 2021, recursos destinados pelo Governo asseguram realização de obras e oferta dos serviços de alimentação e transporte escolar. Repasse de verbas para programa descentralizado também está garantido.

O Governo do Paraná irá investir R$ 450 milhões em infraestrutura escolar em 2021. Os recursos destinados irão assegurar a realização de obras e a oferta dos serviços de alimentação e transporte escolar. O valor ainda serve para o repasse de recursos descentralizados para as escolas contratação de serviços e compra de materiais. Também está prevista a entrega de mobiliários e equipamentos.

O Instituto colocará em prática diversas ações para este ano. ‘‘Temos o compromisso de contribuir com a melhoria da qualidade da educação paranaense. E isto é feito também com ações de infraestrutura. E trabalhamos para realizar mais de 400 projetos de engenharia, oferecer alimentação e transporte para os alunos paranaenses’’, disse o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Alessandro Oliveira.

Obras

Para 2021 a Fundepar prevê o projeto e a contratação de mais de 400 obras com investimento na ordem de R$ 200 milhões. Ao longo do ano serão executadas 68 obras que já foram contratadas no ano passado, em 47 municípios, com valores que ultrapassam R$ 41,3 milhões. Além disso, serão fortalecidos sistemas para gestão de informações, projetos, orçamento e documentação das obras.

Salas de madeira

No Paraná existem 415 salas de aula de madeira em 145 escolas estaduais, em 81 municípios de 28 regionais de ensino. Todas elas serão substituídas por novos modelos que vão oferecer mais segurança, conforto, acessibilidade, com melhores iluminação e ventilação.

Alimentação escolar

No primeiro semestre de 2021, mais de R$ 50 milhões serão investidos na aquisição de produtos alimentícios convencionais. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) repassará aproximadamente cerca de R$ 75 milhões para contratação de agricultores familiares.

Mais merenda

O Mais Merenda será retomado em 2021. Cerca de 67 mil estudantes foram beneficiados com o projeto-piloto que estava sendo realizado em 210 escolas dos Núcleos Regionais de Educação de Irati, Ivaiporã, Laranjeiras do Sul e Pitanga, além do município de Turvo, e que foi descontinuado devido à suspensão das aulas por causa da pandemia. O projeto acompanha o retorno gradativo das aulas na rede estadual de ensino.

Mobiliário e equipamentos

Serão entregues mais de 15,5 mil unidades de mobiliário para as escolas estaduais. O investimento ultrapassa R$ 12,7 milhões e os contratos já foram assinados pelas empresas. São 7.730 equipamentos em inox para cozinha (estantes, balcões e carrinhos de apoio) no valor acima de R$ 7 milhões. Outros 2.700 conjuntos escolares para alunos e professores (mais de R$ milhão) e 5.100 conjuntos de refeitório (mais de R$ 4 milhões) também foram adquiridos.

Transporte Escolar

Até o primeiro semestre deste ano serão investidos mais de R$ 75 milhões para a renovação da frota escolar, resultado da parceria do Governo do Estado com a bancada federal do Paraná. A previsão é que seja entregue 168 novos ônibus; 45 ônibus já foram entregues para comunidades rurais e ribeirinhas. Serão 39 municípios contemplados com os veículos em diferentes regiões do Estado.

Fundo Rotativo

A Fundepar é responsável pelo Fundo Rotativo, que repassa recursos financeiros diretamente às escolas e traz agilidade na hora de efetuar pequenos reparos na infraestrutura ou fazer compras de materiais de expediente, limpeza ou pedagógicos.

A aplicação dos recursos é feita mediante aprovação e acompanhamento da comunidade escolar. Para receber o dinheiro, as escolas precisam estar com as prestações de conta regularizadas.

Mãos Amigas

As atividades do Mãos Amigas, que utiliza mãos de obra de detentos para manutenção de prédios escolares, serão ampliadas para os municípios de Cascavel e Cruzeiro do Oeste. Desde o início do programa em 2012, foram 563 instituições de ensino atendidas, com economia gerada em torno de R$ 9 milhões.

AEN