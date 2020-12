Estado realiza última licitação de hortifrúti e pão francês do ano

Produtos irão atender as cidades de Londrina, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Ivaiporã.

A Secretaria da Administração e da Previdência realiza os dois últimos processos licitatórios do ano para futura e eventual aquisição de hortifrutigranjeiros e pão francês. Os produtos irão atender as cidades de Londrina, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Ivaiporã .

“Essas são as duas últimas licitações presencias regionalizas, visando aproximar o pequeno comerciante do Estado. Eles poderão programar suas vendas por um período de 12 meses e, assim, fomentar a economia local e regional, com produtos vendidos e consumidos na região”, diz o secretário Marcel Micheletto.

Os dois certames ocorrem no dia 17 de dezembro, sendo que a licitação de pão francês será às 10h e de hortifrúti, às 14h. Ambas serão presenciais, no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater, em Londrina.

Os pregões presenciais 016/2020 e 017/2020, intermediados pelo Departamento de Logística para Contratações Públicas (Decon), têm como critério de disputa o menor preço, e o hortifrúti tem como base os valores dos itens registrados na tabela Ceasa de Londrina, Maringá e Curitiba.

O registro de preço fica válido por 12 meses. O preço global máximo para o procedimento licitatório do hortifrutigranjeiros está em R$ 1,2 milhão, dividido em 29 lotes, e do pão francês está em R$ 301 mil, para oito lotes. Os hortifrútis são destinados ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater e à Polícia Militar, e os pães ao Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) e também à PM.

O edital está disponível na página www.comprasparana.pr.gov.br e no Portal da Transparência.

