Evento Online reúne gestores públicos do Norte do Estado na próxima terça

Webinar das Cidades Digitais aborda tecnologias contra crise do coronavírus; Ribeirão Claro aumenta velocidade de internet pública para a população

Na próxima terça-feira (25), um encontro online com gestores públicos do Norte do Paraná vai mostrar como os municípios estão investindo em tecnologia, principalmente neste momento de crise diante do novo coronavírus. No encontro virtual, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), participam ainda empresários, o prefeito de Ribeirão do Pinhal, Wagner Martins, e a gestora de Projeto da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, Ana Tereza Correia Bezerra de Castro.

“A pandemia está acelerando a implantação de soluções para atender o cidadão e minimizar os efeitos da crise. Se antes a tecnologia era importante, agora é imprescindível para que os municípios possam atender adequadamente a população, auxiliar o comércio e fornecer subsídios para tomada de decisão. E no evento vamos conhecer as ações neste sentido adotadas pelas Prefeituras”, ressalta o diretor da RCD, José Marinho.

Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, é exemplo no fomento à inclusão digital com o projeto que leva internet gratuita à população urbana e rural. Neste período de pandemia, o chefe do departamento de Informática do município de 10 mil habitantes, Luiz Henrique Amadeu, conta que o planejamento em TI teve que ser antecipado. “Tivemos que mudar todas as etapas e acelerar o processo, mudando o plano de investimento. Quando teve a pandemia sentimos a necessidade de aumento da velocidade de internet e começamos a implantação de novas torres”, comenta o diretor sobre a necessidade de acesso de moradores, estudantes e produtores rurais.

Segundo ele, são 30 torres que fornecem conexão até para comunidades distantes, a 42km do centro da cidade, e que agora começaram a ter seus equipamentos atualizados. “Estamos já trabalhando no auxílio com energia eólica para não desabastecer alguns pontos. Trouxemos uma nova velocidade, melhoramos a distribuição e estamos melhorando o sinal. Estamos trabalhando para que a pessoa não saia da casa”, observa. “A empresa parceira vai implantar agora sem custos ao município para atender quatro bairros que não têm internet hoje. Vai suprir bem a necessidade”, completa.

Outras etapas do Ribeirão Claro 5.0, como a oferta de serviços eletrônicos, também estão sendo antecipadas. Os detalhes serão apresentados durante o Webinar das Cidades Digitais do Norte do Paraná na próxima terça-feira, às 10 horas. As inscrições são gratuitas para servidores públicos, entidades/universidades e podem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd.

O Webinar das Cidades Digitais do Norte do Paraná tem a parceria da S. Clara Comunicação, Sigma Telecom e Grupo Rei.