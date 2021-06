Evento reúne juristas de Londrina e Curitiba

As inúmeras reuniões entre diretores, conselheiros e demais dirigentes da Ordem no Paraná não param de dar frutos. Desta vez, das trocas de informações e discussões nasceu o “Encontro Londrina/Curitiba de Direito – Compartilhando conhecimentos em tempos de pandemia”, que terá sua primeira edição nos próximos dias 14, 15 e 16 de junho, de forma on-line.

Cada dia será dedicado a uma área de conhecimento: Direito Penal, Direito Processual Civil e Direito do Trabalho. Participam José Carlos Mancini Junior, Douglas Maranhão, Marion Bach, José Carlos Vieira, Bruno Fuga,Luiz Fernando Casagrande, Vânia Queiroz, Alberto de Paula e Maíra S. M. Fonseca.

Esta primeira edição do evento sob coordenação do vice-presidente da OAB-Londrina, Mário Xavier. Os interessados podem entrar em contato com a OAB-Londrina para receber o link de acesso ao evento.

Benê Bianchi/Asimp