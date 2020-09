Festival das Cataratas apoia ação em prol da comunidade brasileira no Líbano

Diante dos desafios que o Líbano tem enfrentado nos últimos meses, o Festival das Cataratas está apoiando uma ação liderada pela Lady’s Mall - uma vitrine virtual que ajuda mulheres do mundo inteiro a se conectarem e juntas venderem produtos, serviços e fortalecerem o networking – voltada para a comunidade brasileira no Líbano, composta por muitos cidadãos de Foz do Iguaçu (PR).

O projeto conta com a ajuda de artistas como Daniel, Leo Chaves e as duplas Edson e Hudson, Gian e Giovani, entre outros, que doaram seus violões autografados para serem sorteados por meio de rifas. Os recursos gerados serão revertidos em ajuda aos brasileiros que atualmente vivem no Líbano.

As atividades do projeto abrangem quatro frentes: ajuda humanitária, ajuda psicológica, formação profissional e empreendedorismo para as mulheres. A partir de agora, a plataforma Lady’s Mall está disponibilizando lojas online gratuitas para brasileiras que moram no Líbano gerarem renda e se tornarem protagonistas de suas vidas. As mulheres cadastradas poderão vender produtos e serviços sem pagar nenhum tipo de comissão para a plataforma.

De acordo com Paulo Angeli, idealizador do Festival das Cataratas, “apoiar esse tipo de ação faz parte da essência do evento, que sempre teve uma preocupação especial com os nossos irmãos libaneses, que representam uma grande colônia em Foz do Iguaçu e trazem contribuições culturais importantes”, destacou.

Lu Braga, CEO da Lady’s Mall, explica que “a ligação afetiva entre Brasil e Líbano sempre foi muito forte. Hoje mais de 22 mil brasileiros residem no Líbano e cerca de 12 milhões de pessoas de origem libanesa moram no Brasil. Vivi no Líbano e quero retribuir a esse povo generoso um pouco do que recebi deste país maravilhoso e que me recebeu de braços abertos.

A ação Conexão Brasil-Líbano tem o objetivo de arrecadar renda para enviar ajuda humanitária à comunidade brasileira atingida no Líbano através de diversas frentes. E conta ainda com o apoio da Embaixada Brasileira no Líbano, artistas, empresários e faculdades brasileiras, como a faculdade Avantis, em Santa Catarina, que está doando bolsas de cursos de graduação. Além da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias (OBME), Instituto Internacional Moça Bonita e Coletivo Brazilinas.

No dia 4 de outubro será realizado o sorteio de uma rifa online com violões doados pelos artistas. Cada cartela tem o custo de R$ 20 e toda a renda será destinada à comunidade brasileira no Líbano. Mais informações estão disponíveis em https://www.conexaobrasillibano.ladysmall.com.br/QueroAjudar.html.

Asimp/Festival das Cataratas