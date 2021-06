Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal reúne especialistas do Brasil e do exterior nos dias 1º e 2 de julho

Nos dias 1º e 2 de julho acontece o Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal – Saúde, Política e Mercado da Maconha no Brasil. O evento será online, gratuito e contará com a participação de pacientes, profissionais da saúde, políticos, advogados, representantes de associações, empresários, ativistas e especialistas do Brasil e do exterior.

O fórum contará com cinco mesas de debates e uma palestra magna: Efeitos da Descriminalização das Drogas em Portugal - ministrada pelo diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências de Portugal, João Goulão, o principal responsável pela descriminalização das drogas em Portugal.

A mesa de abertura será no dia 1 de julho, às 9horas, com o tema: Criminalização, Usos e Legislação da Cannabis Medicinal. O idealizador do evento, deputado estadual Goura (PDT/PR), vai mediar a mesa que contará com a participação dos deputados federais Luciano Ducci (PSB/PR) e Paulo Teixeira (PT/SP).

Também participarão da abertura a socióloga e coordenadora da Iniciativa Negra, Nathália Oliveira; o psicólogo e ex-presidente do Instituto de Regulação e Controle da Cannabis no Uruguai, Augusto Vitale; o neurocientista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Sidarta Ribeiro, e da advogada, ativista e coordenadora-executiva da APEPI (Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal), Margarete Brito.

O evento será realizado pelo Mandato Goura com a parceria do Nied-UFPR (Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Drogas da UFPR), da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal - Santa Cannabis, da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas - REFORMA, da Marcha da Maconha - Curitiba, da Plantando a Paz Produções, da Reaja - Soluções Calorimétricas, da Cannabis Monitor e da Associação Canábica Norte Paranaense (ACAMPA).

Caminho sem volta

O deputado Goura avalia que a regulamentação da cannabis medicinal é um caminho sem volta, uma vez que pesquisadores e pacientes descobrem a cada dia novos usos, levando alívio e esperança a milhares de pessoas.

“Na política, projetos de lei são discutidos e avançam em parlamentos de todo o Brasil, inclusive por políticos e partidos vistos como conservadores. Na economia, o mercado da cannabis cresce rapidamente, com empresários de diversos setores investindo no imenso potencial de produção brasileiro. É fato que a regulamentação vai trazer benefícios a toda a sociedade”, ressalta.

Transmissão

A transmissão do Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal será feita pelos canais da Assembleia Legislativa do Paraná, do Mandato Goura e do Brasil de Fato Paraná.

Inscrição

O evento é aberto e as inscrições podem ser feitas pelo bit.ly/inscricaofpcm.

Programação

Todas as mesas contarão com a mediação do deputado Goura, que preside a Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa e é autor do projeto de lei PL 962/2019, que assegura o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol (CDB) e tetrahidrocanabinol (THC) para tratamento de doenças, síndromes de transtornos de saúde.

Programação Fórum de Cannabis Medicinal

Dia 01/07

Mesa 1 | Abertura: criminalização, usos e legislação da cannabis no Brasil | 01/07 | 09h - 12h

1. Margarete Brito - Advogada, mãe da Sofia e Coordenadora-executiva da APEPI.

2. Luciano Ducci - Dep. Federal

3. Paulo Teixeira - Advogado, deputado federal (PT-PR) e presidente da Comissão Especial do #PL399/2015

4. Nathalia Oliveira - Socióloga e coordenadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas

5. Augusto Vitale - Sociólogo e ex-presidente do Instituto de Regulação e Controle da Cannabis do Uruguai

6. Sidarta Ribeiro - Neurocientista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

7. Talíria Petrone - Professora, deputada federal (PSOL-RJ) e integrante da Comissão Especial do #PL399/2015.

8. Goura - Filósofo, deputado estadual (PDT-PR) e autor do #PL962/2019.

Mesa 2 - Cannabis e saúde | 01/07 | 14h - 16h

1. Melissa Vicentini - Ativista antiproibicionista, diretora na Associação Maconha e Saúde - Satiba e mãe do Pedro de 12 anos, paciente de cannabis medicinal

2. Dra. Paula Dall'Stella: especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e pós-graduada em Neuro-oncologia, trabalha com medicina funcional e é pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. (CRM: 128.122/SP)

3. Renan Abdalla - Médico prescritor de cannabis e Presidente da Clínica Renasce (CRM: 42232/PR)

4. Maria Letícia - Médica,vereadora de Curitiba (PV-PR) e autora do #PL 33/2020 (CRM: 9920/PR)

5. Rúbia Maria Weffort de Oliveira - Farmacêutica e pesquisadora do Laboratório de Isquemia Cerebral e Neuroproteção da UEM

6. Pedro Pierro Neto - Médico neurocirurgião e um dos pioneiros na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. (CRM: 102.283/SP)

7. Renato Filev - Neurocientista, coordenador científico na Plataforma Brasileira de Política de Drogas e membro da Associação Cultive.

8. Marcelo Kimati - Psiquiatra, professor da UFPR, ex-Diretor de Políticas Sobre Drogas de Curitiba e Coord. Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Drogas (NIED/UFPR)

Mesa 3 - Mercado da cannabis - 01/07 | 19h - 21h

1. Andrea Bezmertney - Engenheira Genética, Cofundadora, Diretora de Comunicação e Coordenadora do GT de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação da ABICANN (Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis)

2. Jorge Augusto Callado Afonso - Presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR

3. David Peixoto - Sócio-Administrador e Diretor de Marketing da Pucmed, empresa de cultivo de cannabis medicinal do Uruguay e parceira na transferência de tecnologia com o TECPAR.

4. James Kava - Químico e Sócio fundador do REAJA Soluções Colorimétricas

5. Pedro Nicoletti Motta - Especialista em processos produtivos de cannabis medicinal. Fundador e presidente da Associação Cannativa (México).

6. Poliana Rodrigues - Fundadora da Blazing Beauty - empresa de cosméticos a base de hemp.

7. Maria Eugenia Riscala - Cofundadora e CEO na Kaya Mind, a primeira empresa de inteligência de mercado para a cannabis e segmentos afiliados.

8. Luna Vargas - Antropóloga, educadora canábica e fundadora da InFlore, atua na indústria da cannabis no Canadá.

Dia 02/07

Mesa 4 - Associações e ativismo - 02/07 - 9h

1. Mauro Leno - Cientista social, mestre em Antropologia social, antiproibicionista e membro do Coletivo Marcha da Maconha Curitiba.

2. Henrique Carneiro - Doutor em História Social e professor da Universidade de São Paulo, autor do livro “Drogas: A história do proibicionismo”.

3. Monique Prado - Doutoranda em Ciências Sociais pela UFJF e assessora parlamentar na área de política de Drogas (ALERJ).

4. Sergio Vidal - Antropólogo do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos da UFBA. Autor do livro "Cannabis Medicinal: Introdução ao cultivo indoor".

5. Maria Aline - Doutoranda em Engenharia Elétrica pela UNESP e vice-diretora da SATIBA. Mãe do Victor, paciente que faz uso de maconha medicinal para tratamento de autismo e epilepsia refratária de difícil controle e autismo.

6. Luciano Lima -Cofundador e Gerente da Associação Brasileira de Cannabis Esperança - ABRACE Esperança.

7. Mariana German - Advogada Criminalista, militante antiproibicionista e Diretora da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas (REFORMA).

8. Raoni Molin -Presidente da Associação Canábica Norte Paranaense (ACANPA) e do Sindicato dos Servidores Públicos de Alto Paraná e Região.

Mesa 5 - Palestra Magna com o Dr. João Goulão - Efeitos da descriminalização das drogas em Portugal - 02/07 - 14h

1. João Goulão - Médico e atual coordenador nacional de medicamentos para Portugal, um dos responsáveis pela atual política de drogas de Portugal.

Mesa 6 - Encerramento: A urgência da regulamentação - 02/07 - 19h

1. Carlos Minc - Deputado Estadual (PSB-RJ) e autor do #PL174/2019

2. Cidinha Carvalho - Mãe de Clárian e Diretora fundadora da Associação Cultive - Associação de Cannabis e Saúde

3. Pedro Sabaciauskis - Presidente da Santa Cannabis, diretor de comunicação da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica (FACT), colunista do Sechat, empresário e ativista.

4. Pérola Sanfelice - Historiadora, professora e mãe da Pétala (paciente medicada com Cannabis Medicinal).