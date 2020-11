Fundação Escola do MPPR abre inscrições para cursos de especialização e preparatório em Direito nas modalidades presencial e a distância

A Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná (Fempar) está com inscrições abertas para seus cursos de pós-graduação (válido como um ano de prática jurídica) e preparatório para carreiras jurídicas, oferecidos em 2021, ambos nas modalidades presencial e a distância. Os cursos são recomendados, sobretudo, para quem busca preparo para participar de concursos para ingresso nos Ministérios Públicos dos Estados e da União, bem como para quem deseja seguir outras carreiras jurídicas.

Com início programado para 8 de fevereiro, as aulas serão ministradas por professores que se destacam em suas áreas de atuação, entre eles vários membros do MPPR. As matrículas podem ser feitas na página da Fempar (http://femparpr.org.br/site/).

Especialização presencial

Desenvolvido a partir de convênio com o Centro Universitário Unibrasil, a pós-graduação presencial da Fempar é destinada a bacharéis em Direito que buscam Especialização em “Ministério Público Estado Democrático de Direito”. Além dos temas tradicionais relacionados à intervenção do Ministério Público, o curso tem enfoque voltado aos seguintes assuntos da área do direito: Investigação Criminal, Direito Eleitoral, Legislação do Ministério Público, Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos da Pessoa com Deficiência, Direito à Educação, Direito Sanitário, Processo Coletivo, Controle da Administração Pública, Execução no Processo Coletivo, Direito Urbanístico e Direito à Cidade, Direito do Idoso, Atuação Extrajudicial, Direitos Humanos, Metodologia da Pesquisa Científica, Direito Civil, Direito Penal.

Especialização à distância

O curso de pós-graduação em “Ministério Público Estado Democrático de Direito”, ofertado na modalidade a distância, visa formar e preparar profissionais para atuarem no mercado de trabalho, especialmente nas diversas áreas jurídicas. É voltado para bacharéis de Direito e realizado em parceria com o Centro Universitário Unibrasil. Tem 80% de suas atividades pedagógicas em EAD (ensino a distância) e 20% na forma presencial, com aulas práticas e avaliações do conteúdo ofertado.

Preparatórios

Os cursos preparatórios para carreiras jurídicas da Fempar (presencial e EAD) são destinados a bacharéis em Direito ou graduandos no último ano que buscam aperfeiçoamento, atualização jurídica e se preparar para concursos. Ofertam as seguintes disciplinas: Investigação Criminal, Direito Eleitoral, Legislação do Ministério Público, Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos da Pessoa com Deficiência, Direito à Educação, Direito Sanitário, Processo Coletivo, Controle da Administração Pública, Execução no Processo Coletivo, Direito Urbanístico e Direito à Cidade, Direito do Idoso, Atuação Extrajudicial, Direitos Humanos, Direito Civil e Direito Penal.

As dúvidas podem ser esclarecidas na página da Fempar na internet, pelo e-mail pedagogia@femparpr.org.br ou pelo telefone (41) 3222-0006.

Asimp/Fempar