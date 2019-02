Gás Natural pode gerar até 30% de economia para residências

Uma economia de até 30% na conta de gás é a proposta da Companhia Paranaense de Gás (Compagas) para o consumidor residencial em Curitiba. “Além da economia, o uso do gás natural oferece mais espaço aos condomínios, já que não é necessário espaço para tanques ou cilindros de combustível, mais comodidade, além de fatura individual de consumo e segurança”, destaca o gerente de vendas da Companhia, Justino Pinho.

Há pouco mais de um ano, o síndico Valdemar Zanette sugeriu a conversão para o gás natural e os moradores do condomínio aprovaram a troca. "Eles me relatam que têm uma grande economia com a conta de gás. Além disso, temos mais espaço no condomínio e não precisamos nos preocupar se o gás está acabando", explica Zanette.

Tais vantagens são comprovadas pelos números registrados pela empresa em 2018. No ano que passou, mais de 4 mil unidades residenciais iniciaram o consumo de gás natural para as principais atividades do dia a dia. A Companhia encerrou o ano com o atendimento a um total de 43,1 mil consumidores neste segmento, que juntos consumiram cerca de 30 mil metros cúbicos/dia do combustível. De janeiro a dezembro, 114 empreendimentos passaram a utilizar o gás natural e, ao todo, são 956 edifícios que já utilizam o combustível no Paraná.

NA RUA - Com peças que destacam algumas das principais vantagens do gás natural, a Compagas lança neste mês de fevereiro a campanha publicitária "Compagas na Rua". A primeira região a ser contemplada será a do Batel, em Curitiba.

Assinada pela Vivas Comunicação, a campanha ressalta a economia de até 30% na conta de gás e reforça outros atributos do combustível, como o faturamento individual e o fornecimento contínuo, que elimina a preocupação do consumidor com estoque de combustível, além de dispensar a necessidade de um local para o armazenamento de botijões de gás.

A ação será realizada com distribuição de materiais gráficos em determinados endereços, além de feiras gastronômicas da região, e também por meio da veiculação de anúncios em jornais específicos, mídias digitais e mobiliário urbano.

Compagas

Concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Estado do Paraná. Empresa de economia mista, tem como acionista majoritária a Companhia Paranaense de Energia – Copel, com 51% das ações, a Gaspetro, com 24,5% e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%.

Atualmente, a Compagas conta com mais de 43 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e geração de energia elétrica e está presente em 16 municípios: Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Londrina, Carambeí e Castro.

AEN