Governador destaca investimentos em infraestrutura e saúde

No sábado (22), em entrevista à rádio CBN Vale do Iguaçu, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior falou sobre a descentralização da saúde, o trabalho de retomada econômica no pós-pandemia e de outras ações para manter a atração de investimentos e gerar empregos.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou no sábado (22) que a região Sul do Paraná tem sido beneficiada por uma série de investimentos, principalmente em infraestrutura e na área da Saúde. Esse pacote tem auxiliado a controlar a pandemia e a preparar a retomada da economia no Estado. Em entrevista à rádio CBN Vale do Iguaçu, organizada pelo líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, Ratinho Junior destacou que o bom uso dos recursos e a descentralização da Saúde reduziram o impacto da Covid-19 no Paraná.

“Temos a quinta população do Brasil e os menores números de mortes decorrentes do coronavírus, ficando na 23ª posição”, ressaltou. O governador ressaltou que o Paraná já vinha se preparando para a enfrentar outras doenças, como a dengue, febre amarela e as gripes sazonais. “Diante dessa pandemia antecipamos investimentos e colocamos em operação três hospitais regionais, de Telêmaco Borba, Ivaiporã e Guarapuava, exclusivos para atender pacientes de coronavírus nesse momento de dificuldade”, disse.

Ele mencionou ainda que o trabalho de descentralização da saúde já havia sido iniciado no ano passado, com o objetivo melhorar o atendimento à população e permitir uma assistência mais perto e casa, evitando deslocamentos para outras cidades para cirurgias simples ou consultas especializadas.

Para isso, acrescentou, a parceria com os consórcios municipais de saúde têm sido fundamental. A meta é implantar centros de especialidades em diversas regiões dando maior capacidade de atendimento à população com ortopedistas e cardiologistas, por exemplo.

Ratinho Junior ressaltou que o trabalho de descentralizar a saúde fortaleceu as regionais, que foram equipadas com o que há de mais tecnológico no mundo para enfrentar a Covid-19. “Compramos os equipamentos (respiradores e monitores) pagando o menor preço do Brasil e usando de maneira ética o dinheiro público”, disse. E mencionou que o Estado começa a reduzir os números de casos e, em breve, deve sair do platô das curvas de contágio e de mortes, fazendo os óbitos caírem.

Ratinho Junior falou ainda sobre a busca de parcerias com a China e a Russia para a troca de tecnologias e início de estudos sobre imunização. “Qualquer vacina terá que passar por testes extremamente rigorosos. Há outros estados trabalhando na vacina contra a Covid-19 e queremos colaborar com o Brasil nesta busca para chegarmos a uma vacina segura para os paranaenses e todos os brasileiros”, disse o governador.

Segundo o deputado Hussein Bakri, a Assembleia Legislativa tem sido parceira do Governo desde o início do mandato e sobretudo agora, neste momento de pandemia. “Da mesma forma, o governador vem tendo um olhar especial para o Sul do Paraná, que tem recebido recursos num volume nunca visto em sua história. O desenvolvimento regional passa diretamente pelo apoio do Estado aos municípios e isso vem sendo feito com muita competência e agilidade”.

Investimentos

O governador também destacou que, mesmo durante a pandemia, o Estado tem trabalhado para fortalecer o planejamento de ser uma central logística da América do Sul. O Estado está no centro da produção de 70% do PIB da América do Sul.

Ele reforçou que há um plano de retomada da economia, que abrange diversas áreas, que está sendo debatido com os setores produtivos. “Adotamos várias medidas para não parar o sistema econômico, e ao mesmo tempo tomamos o cuidado com as recomendações dos órgãos da saúde”, disse o governador.

Ainda sobre a retomada econômica, Ratinho Junior disse que o trabalho passa pelas ações de planejamento, que não pararam na pandemia “Montamos um banco de projetos para transformar nossa logística, agilizar a execução de obras e atrair investimentos. Também continuamos a política de atração de empresas e empregos”, disse Ratinho Junior.

Um dos reflexos dessa estratégia, apontado na entrevista para os municípios de toda a região Sul, é o aumento de pessoas contratadas com carteira de trabalho em julho. O governador destacou que o Paraná criou 8.833 empregos com carteira assinada em julho, um incremento de 214% em relação a junho, quando foram abertas 2.829 vagas.

“O Governo, com apoio da iniciativa privada, está tomando todas as medidas para que a economia volte a acelerar, gerando emprego e renda para os paranaenses”, afirmou. Ele ressaltou que os investimentos vêm sendo mantidos e citou a nova ponte em União da Vitória, a pavimentação da PR-364 (Irati a São Mateus) e diversas obras urbanas.

Na programação de investimentos em andamento estão, ainda, o fortalecimento da Ferroeste e a Nova Ferrovia, um financiamento de R$ 1,6 bilhão para obras estruturantes em todo o Estado e o novo Anel de Integração rodoviário, além da ampliação e de obras nos aeroportos.

AEN