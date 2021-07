Governador entrega 1.211 automóveis aos 399 municípios para reforçar Saúde da Família

Essa é a maior entrega de frota da história da Secretaria de Saúde. Investimento totaliza R$ 41,7 milhões, sendo R$ 34,5 mil por veículo. Expectativa é possibilitar a realização de 100 mil consultas por mês em todo o Paraná.

O Governo do Estado entregou ontem (30) 1.211 automóveis para as secretarias municipais de saúde dos 399 municípios do Paraná. Os carros vão reforçar a estratégia da Saúde da Família, que presta atenção primária e leva o atendimento médico para dentro da casa dos paranaenses.

Esta é a maior renovação da frota da Saúde no Paraná, com investimento total de R$ 41,7 milhões pelo Governo do Estado. Inicialmente, o valor aproximado de cada veículo era de R$ 46,3 mil, mas foi para R$ 34,5 mil por unidade após licitação realizada pelo Estado. Os carros são do modelo Gol, da Volkswagen, e têm motor 1.0, ar condicionado, direção hidráulica e quatro portas.

O programa dá sustentação à política de cuidado aos idosos. Com a pandemia, a estratégia será ampliada para o acompanhamento de pacientes que já tiveram Covid-19. Assim, os automóveis dão mais autonomia a agentes e equipes de saúde em cada município para o deslocamento até os pacientes, monitorando a evolução de possíveis sequelas causadas pelo coronavírus.

“É um dia muito importante para a Saúde do Paraná porque reforça a parceria com os municípios. Esses veículos vão ajudar no atendimento da família, focado nos idosos e também nas pessoas que tiveram alguma sequela da Covid-19. São equipamentos doados aos municípios, vamos estar mais próximos das pessoas”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A expectativa é que os veículos possibilitem a realização de 100 mil consultas por mês em todo o Paraná. “Se cada um destes automóveis fizer cinco visitas domiciliares diárias, o que é pouco, serão 6 mil em todos os municípios todos os dias. Em vinte dias úteis no mês, teremos 120 mil visitas domiciliares. Em um ano teremos em torno de 1,5 milhão visitas. É a equipe de saúde do município na casa do paranaense”, explicou o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

Segundo ele, a estratégia garante um atendimento mais humanizado às famílias que sofreram com a pandemia, apesar da licitação ter sido preparada antes, em 2019. “Este ato vai ajudar os municípios do Paraná a fortalecer a estratégia de saúde da família dentro do seu território. Estes carros servem diretamente para o transporte dos profissionais para as visitas domiciliares. Eles já estavam sendo preparados para entrega, dentro da nossa expectativa de fortalecer a atenção básica em saúde, desde o primeiro ano de gestão, mas chegam em boa hora nos 399 municípios”, acrescentou o secretário.

Os carros serão divididos entre de acordo com a quantidade de equipes disponíveis em cada localidade. De acordo com a resolução da Secretaria da Saúde nº 585/2021, assinada nesta quarta-feira (30), os carros serão entregues aos municípios sem qualquer contrapartida.

Necessidade

Segundo o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems) e secretário municipal de Mangueirinha, Ivoliciano Leonarchick, o apoio ganha ainda mais relevância diante da emergência em saúde pública vivida no País. "A gestão técnica em relação às famílias é fundamental nesse momento em que estamos vivendo. É gesto carinhoso com os municípios do Estado", afirmou.

O prefeito de Jesuítas e presidente da Associação dos Municipios do Paraná (AMP), Júnior Weiller, afirmou que o apoio do Estado aos municípios já se tornou referência nacional. "Mesmo na crise o Governo do Estado continua investindo recursos para melhorar a qualidade de vida dos paranaenses", acrescentou.

Guto Silva, chefe da Casa Civil, ressaltou que os recursos são fruto de um esforço coletivo e de gestão integrada com diversos poderes. "Esses veículos são fruto de boa gestão, economia, equilíbrio e paz entre as instituições. Não temos ruídos. Esse é o segredo do Paraná para levar mais qualidade de vida para os municípios", arrematou.

Saúde Da Família

A saúde da família está no primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) e é considerada uma estratégia para o fortalecimento da atenção básica. A partir do acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada, são desenvolvidas ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. A metodologia envolve equipes multiprofissionais e integração com demais áreas do atendimento social.

Governador Ratinho Junior destacou a parceria com os municípios para cuidados na saúde. Foto: Jonathan Campos/AEN

Presenças

Compareceram à entrega os secretários da Administração e da Previdência, Marcel Micheletto, e de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; os deputados federais Toninho Wandscheer (líder da bancada na Câmara dos Deputados), Luciano Ducci, Luizão e Reinold Stephanes Jr; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do Governo), Michele Caputo, Delegado Fernando, Élio Rusch, Alexandre Amaro, Fernando Francischini, Alexandre Curi e Cobra Repórter; o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Welby Salles; o diretor-geral da Secretaria de Saúde, Nestor Werner Júnior; e a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

AEN